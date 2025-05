Napoli-Cagliari, Il Mattino annuncia: "Si va verso l'apertura del settore ospiti ai tifosi azzurri"

vedi letture

Secondo quanto riportato da Il Mattino, per la partita-scudetto Napoli-Cagliari di venerdì 23 maggio allo stadio Maradona, il settore ospiti potrebbe essere chiuso ai tifosi del Cagliari e riaperto ai sostenitori azzurri. In questo caso, verrebbero messi in vendita circa 3.000 biglietti aggiuntivi, con modalità e prezzi ancora da definire. La decisione ufficiale è attesa nelle prossime ore. L’iniziativa nasce per soddisfare l’altissima richiesta dei tifosi partenopei in vista di un match potenzialmente decisivo. La notizia è stata accolta con entusiasmo dall’ambiente azzurro

Nel pomeriggio, però, il Cagliari Calcio aveva annunciato l’apertura del settore ospiti ai propri tifosi muniti di Fidelity Card, con inizio vendite dalle 14. Tuttavia, diversi utenti hanno segnalato problemi tecnici nel processo d’acquisto, che non andava a buon fine. Questo intoppo potrebbe rafforzare l’ipotesi della chiusura del settore agli ospiti. La situazione resta in evoluzione e verranno forniti aggiornamenti ufficiali. Resta alta l’attenzione in vista della sfida cruciale di venerdì sera.