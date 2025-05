Foto Napoli-Cagliari, si lavora a Piazza del Plebiscito: maxi-schermi installati

Aumenta l'attesa per Napoli-Cagliari, la sfida di venerdì sera al Maradona che potrebbe consegnare il quarto scudetto agli azzurri. Vista l'importanza storica della gara a Napoli e in provincia verranno installati diversi maxi-schermi per permettere al maggior numero di tifosi di assitere al match in diretta. In Piazza del Plebiscito a Napoli si stanno già montando i maxi-schermi. Di seguito lo scatto.