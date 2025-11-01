Napoli-Como, azzurri da record nelle sfide casalinghe in Serie A: i precedenti
Alle 18 il Napoli, capolista a pari punti con la Roma, torna in campo al Maradona per la sfida contro il Como valevole per la decima giornata di Serie A. Nei 17 precedenti ufficiali a Napoli tra le due squadre si contano 14 successi azzurri (ultimo 3-1 nella Serie A della stagione scorsa), 1 pareggio (1-1 nella Coppa ltalia 1999/00) e 2 vittorie lariane (ultima 1-0 nella Serie B 2003/04).
Tranne due volte, il Napoli ha sempre segnato nelle sfide interne contro il Como, con un bottino di 41 gol totali. Uniche due partite senza reti segnate dai partenopei: uno 0-0 in Serie B 1948/49 e uno 0-1 sempre in Serie B 2003/04. L'unico pareggio fra le due squadre, a Napoli, è stato registrato il 18 agosto 1999 in Coppa ltalia: 1-1 con le reti di Comazzi per il vantaggio ospite e Lombardi per il pari partenopeo.
L'ultima vittoria lariana a Napoli, 1-0 in Serie B, risale al 7 settembre 2003, prima giornata, una delle pochissime gare giocate quel giorno nello sciopero del torneo cadetto. La rete decisiva venne firmata da Mauro Bressan. Il Napoli ha vinto tutte le 12 gare casalinghe di Serie A contro il Como; nell'intera storia del massimo campionato, solo l'Inter (12 contro la Pro Patria) vanta altrettanti successi interni contro una singola avversaria, mantenendo il 100% di vittorie.
