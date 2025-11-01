Vanja para ancora! Milinkovic-Savic neutralizza il secondo rigore consecutivo

di Christian Marangio

Milinkovic Savic neutralizza il rigore concesso da Zufferli. Il portiere serbo, dopo aver parato il rigore a Lecce a Camarda, quest'oggi si è ripetuto su Morata. Lo spagnolo dopo essersi guadagnato il rigore l'ha sbagliato, trovando un grande riflesso di Milinkovic. Quota 2 rigori parati per il portiere azzurro che continua questa striscia di imbattibilità dagli undici metri.