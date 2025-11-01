Prima pagina

Tuttosport avvisa: "Cose da Paz a casa Diego. Trappola Como"

Tuttosport avvisa: "Cose da Paz a casa Diego. Trappola Como"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:50Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

"Scudetto, proviamoci". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport, Il riferimento è alle parole pronunciate in conferenza stampa da Luciano Spalletti. Il nuovo tecnico della Juventus, che ha sostituito l'esonerato Igor Tudor, ha parlato ieri in conferenza stampa introdotto da Comolli. Cose da Paz a casa Diego, il titolo in taglio basso: Trappola Como per il Napoli”, avvisa il quotidiano sportivo torinese. Di seguito la prima pagina integrale