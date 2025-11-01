Prima pagina

E' il crocevia della stagione, Il Mattino: "Napoli, cala il tris"
Redazione Tutto Napoli.net

"Napoli, cala il tris", il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. Tre partite fondamentali per il Napoli. Una settimana, o meglio otto giorni, che possono rappresentare il crocevia della stagione. Si parte oggi con la sfida al Como di Fabregas per poi passare al match di Champions Lsague contro l'Eintracht Francoforte e si chiude il ciclo con la partita contro il Bologna. Di seguito la prima pagina integrale