Anguissa-Paz, che sfida: l'argentino è l'unico con più gol in casa dell'azzurro

Grande sfida quest'oggi al Maradona tra Napoli e Como, ma anche tanti duelli a distanza. Uno di questi riguarda i centrocampisti più incisivi sotto porta del campionato. Da un lato Frank Anguissa che ha segnato tre gol in casa in questa Serie A, eguagliando il suo miglior ruolino in carriera in una singola stagione di campionato nelle cinque grandi leghe europee (tre anche nel 2024/25 e 2022/23);

dall'altro lato invece c'è Nico Paz che è l'unico centrocampista che ha segnato di più in gare interne di questo campionato (quattro reti). Inoltre il calciatore dei partenopei è il centrocampista che ha segnato più gol di testa dall'inizio della scorsa stagione in Serie A (cinque). Insomma. un grandissimo duello di una partita che si preannuncia spettacolare. I dati sono tratti da Opta.