Napoli-Como, biglietti finiti: raggiunto il sold-out! Disponibilità per l'Eintracht

Non mancherà la grande spinta del Maradona quest’oggi per provare a superare lo spettacolare Como di Fabregas. L’impianto di Fuorigrotta nelle ultime ore ha raggiunto l’ennesimo sold-out: fino a ieri risultavano decine di biglietti, ma in questo momento non figurano più disponibilità di tagliandi. Ad oggi invece c’è ancora possibilità per assistere a Napoli-Eintracht: risultano disponibilità per gli anelli inferiori delle Curve ma anche ultimi posti per Ditinti superiori ed inferiori e Tribuna Nisida e Posillipo. Anche in Champions, però, si prevede l’ennesimo piejnone.