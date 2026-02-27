Napoli fuori casa ha media a sorpresa: che differenza col Maradona
C'è un Napoli che vince e convince al Maradona, dove non perde in A dal dicembre del 2024, e ce n'è un altro che lontano da Fuorigrotta fa fatica e non brilla, sembra distante dai suoi standard in casa. E' il Napoli formato trasferta che quest'anno, in tutte le competizioni, ha già perso la metà delle partite disputate: 9 su 18. Nelle precedenti sedici stagioni, solo una volta aveva fatto registrare almeno dieci sconfitte. Era successo nel 2014/15.
Che differenza tra casa e fuori per il Napoli
l dato allarmante, uno dei principali, arriva dal campionato italiano. Se in casa la media punti è pari 2,33 a partita, fuori casa è di 1,57. Ed è bassa, troppo bassa, per le ambizioni di una squadra da vertice, per la formazione che ancora conserva sul petto lo scudetto vinto lo scorso maggio nella volata finale contro l'Inter. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.
Come sta Anguissa? Arrivano buone notizie da Castel Volturno: le ultime di Tuttonapoli
