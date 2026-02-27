Prima pagina

Corriere dello Sport: "Juve danneggiata. L'ira di Comolli"

Corriere dello Sport: "Juve danneggiata. L'ira di Comolli"TuttoNapoli.net
venerdì 27 febbraio 2026, 08:20Notizie
di Fabio Tarantino

"Juve danneggiata. L'ira di Comolli" si legge in prima sul Corriere dello Sport con le polemiche per l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions contro il Galatasaray con due gare condizionate da due rossi. Rabbia per la Juve e ora tante polemiche. L'ad attacca arbitro e Uefa. Oggi intanto attesa per i sorteggi delle competizioni europee, Arsenal o Bayern per l'Atalanta, unica italiana rimasta in Champions. Bologna avanti e rischio Roma per l'Europa League mentre la Fiorentina avanza in Conference col brivido. 