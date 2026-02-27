Prima pagina
Corriere dello Sport: "Juve danneggiata. L'ira di Comolli"
TuttoNapoli.net
"Juve danneggiata. L'ira di Comolli" si legge in prima sul Corriere dello Sport con le polemiche per l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions contro il Galatasaray con due gare condizionate da due rossi. Rabbia per la Juve e ora tante polemiche. L'ad attacca arbitro e Uefa. Oggi intanto attesa per i sorteggi delle competizioni europee, Arsenal o Bayern per l'Atalanta, unica italiana rimasta in Champions. Bologna avanti e rischio Roma per l'Europa League mentre la Fiorentina avanza in Conference col brivido.
Pubblicità
Notizie
Copertina LiveVerona-Napoli 1-2 (3' Hojlund, 65' Akpa Akpro, 97' Lukaku): la decide Lukaku all'ultimo pallone di Davide D'Alessio
Le più lette
Prossima partita
06 mar 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Torino
In primo piano
Da 0 a 10: l’urlo ‘Indegni’ strozzato, il solito catorcio Lukaku, la nuova porcheria arbitrale e il rimpianto a vita di Conte
LiveConte in conferenza: "Fortunati sul gol, ma non dimentichiamo infortuni! Santos mai titolare allo Sporting..."
Conte a Dazn: "Ho un altro anno di contratto, vogliamo il miglior futuro. Lukaku? Soffre, vuole aiutarci!"
Pierpaolo MatroneUfficialeNiente Euro2032 a Napoli? Comunicato Figc: "Per ora è fuori, Salerno entra in corsa!"
Antonio NotoTuttonapoliCome sta Anguissa? Arrivano buone notizie da Castel Volturno: le ultime di Tuttonapoli
Pierpaolo MatroneVideoLa Ref-Cam evidenzia le scelte sbagliate di Chiffi: cosa ha visto e cosa ha detto ai calciatori
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Chiffi distrugge il VAR, Manna si è rotto i cogli**i, Palladino che non li ha per la verità e le scariche di Alisson
Antonio NotoLiveManna in conferenza: "Solo Chiffi ha visto quel fallo, è sconcertante! Dall'alto devono fare valutazioni"
Vergogna a Verona, la denuncia dell’inviato di Radio Tutto Napoli: “Bersagliato di insulti e non posso uscire…”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com