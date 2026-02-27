Ufficiale

Pereyra convocato per Napoli-Torino: debutto in Primavera per l'argentino

Pereyra convocato per Napoli-Torino: debutto in Primavera per l'argentino
Oggi alle 09:30Notizie
di Fabio Tarantino

Il Napoli Primavera affronta il Torino per la 27esima giornata del campionato Primavera 1.

Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 14.

I CONVOCATI DEL TECNICO ROCCO: ANIC; BARIDO; BORRIELLO; CAUCCI;  CIMMARUTA; DE CHIARA;  ELETTO; FERRANTE; GAMBARDELLA; GAROFALO; GENOVESE; GORICA; IOVINE; MELNYK; NARDOZI; OLIVIERI; PEREYRA; PUGLIESE; RAGGIOLI; SPINELLI; TESTA; TORRE; ZAPPETTINI.