Pereyra subito in campo con la Primavera: oggi esordio con il Napoli

Milton Pereyra si sta allenando già con la Primavera del Napoli. Diverse sedute con i ragazzi di Rocco e ora testa all'esordio per oggi contro il Torino. Operazione ormai conclusa come riferito ieri anche da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube. Il giocatore è stato anche inserito nell'elenco dei convocati per la gara di questo pomeriggio contro i granata. Il suo entourage è anche intervenuto a Radio Tuttonapoli svelando alcuni retroscena sull'affare concluso dal ds Manna.

PEREYRA-NAPOLI, CI SIAMO: INIZIA L'AVVENTURA

L’iter burocratico per il talento argentino ex Boca Juniors si è concluso nelle ultime ore: tutta la documentazione necessaria al trasferimento è stata completata e formalizzata. Da giorni si attendeva soltanto il via libera della Commissione FIFA competente sui trasferimenti internazionali dei calciatori minorenni, ultimo passaggio indispensabile per rendere ufficiale l’operazione. Con questo ok, Milton Pereyra può finalmente iniziare la sua nuova avventura in azzurro. Pereyra è un attaccante alto 183 centimetri, ben strutturato fisicamente, tecnico e bravo anche di testa. Per caratteristiche, ama giocare sull'ultima linea, sa come attaccare lo spazio. Ovviamente avendo 18 anni è ancora molto giovane e il tempo per crescere è tutto dalla sua parte. Ma ci sono grandi aspettative su di lui.