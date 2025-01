Live Napoli-Hellas Verona: segui la diretta testuale su TuttoNapoli

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla 20ª giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. Per gli azzurri c'è da prendersi una rivincita importante contro l'Hellas Verona di Paolo Zanetti: il pesante 3-0 subito alla gara d'andata fece iniziare nel peggiore dei modi la stagione partenopea, che poi ha fortunatamente preso un'altra piega. Per il Napoli e Conte c'è anche un primo posto da difendere, cercando di isolarsi dai tumulti di mercato arrivati in settimana circa un possibile addio di Kvara.

Le ultime sul Napoli

Il mercato azzurro sta entrando nel vivo ma non sono ancora arrivati rinforzi importanti: oltre lo scambio Caprile-Scuffet, parte Folorunsho e arriva Billing che per questa gara non è ancora a disposizione. Conte in conferenza ha annunciato le assenze di Kvaratskhelia, che ha chiesto la cessione, e di Olivera per infortunio. Intanto contro gli scaligeri il classico 4-3-3: Meret tra i pali, Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie laterali mentre al centro Rrahmani-Juan Jesus. A centrocampo gli inamovibili Anguissa, Lobotka e McTominay. Davanti conferme per Lukaku e Neres, mentre è da capire se Politano sarà in grado di partire dal 1', è quindi pre-allertato Ngonge.

Le ultime sul Verona

Diversi indisponibili per Paolo Zanetti: sono out Frese, Harroui e Cruz per infortunio, in più gli squalificati Tchatchoua e Serdar. Il tecnico scaligero dovrebbe confermare il 3-4-2-1 visto nelle ultime uscite: in porta Montipò, linea a tre con Dawidowicz, Coppola e il giovane Ghilardi tra l'altro accostato al Napoli. Torna titolare Lazovic che senza Tchatchoua si sposta sulla fascia destra, dall'altro lato Bradaric, in mediana Duda-Belahyane. In attacco, Suslov e Sarr agiranno alle spalle di Tengstedt.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli), domenica 12 gennaio ore 20:45