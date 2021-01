Napoli in semifinale di Coppa Italia: date e calendario completo

Le magnifiche quattro, ma ne resterà soltanto una. Con il 4-2 del Napoli allo Spezia, si è completato il quadro delle semifinali di Coppa Italia, che andranno in scena la prossima settimana in gare di andata e ritorno. Il 2 sarà il turno di Inter-Juventus (ritorno a Torino il 9), mentre il giorno successivo toccherà a Napoli-Atalanta (ritorno a Bergamo il 10). Altri 180 minuti, supplementari permettendo, prima di accedere alla gran finale. Date e orari sono ancora da confermare ufficialmente, ma non dovrebbero esservi sorprese.

SEMIFINALI DI ANDATA -

2 febbraio - Inter-Juventus

3 febbraio - Napoli-Atalanta

SEMIFINALI DI RITORNO -

9 febbraio - Juventus-Inter

10 febbraio - Atalanta-Napoli