Napoli indemoniato nei primi 45', che inizio degli azzurri!

vedi letture

Il Napoli domina il Mantova nei primi 45', partenza shock per i lombardi che in meno di venti minuti subiscono i colpi del Napoli: ad aprire le marcature è la prima rete in azzurro di Lindstrøm con un destro chirurgico; raddoppio siglato dal secondo goal in due gare di Spinazzola su assist di Cheddira; lo stesso Cheddira chiude il tris con un preciso diagonale. Azzurri in pieno controllo della partita, ritmi altissimi nei primi 20 minuti poi il Mantova si alza e il Napoli respira.

Primo tempo

Il Napoli parte fortissimo andando in vantaggio dopo soli 3': Iaccarino recupera il pallone in area di rigore, passaggio in mezzo per Politano, che apre a sinistra per Lindstrom che con un preciso diagonale porta in vantaggio gli azzurri. Il raddoppio arriva subito dopo, al 10': Mazzocchi si accentra e fraseggia con Cheddira che si gira in maniera magistrale e apre a sinistra per Spinazzola, l'esterno arriva con i tempi giusti e non sbaglia con un destro al volo! Passano altri sei minuti e il Napoli cala il tris: dagli sviluppi di un corner il pallone arriva ancora a Cheddira che dopo un rimpallo, si trova davanti al portiere e la mette dentro con un preciso diagonale: Napoli indemoniato ed in vantaggio 3-0 in meno di venti minuti. Il ritmo cala alla mezz'ora e il Mantova prende coraggio colpendo anche un palo con Mancuso.