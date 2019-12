Napoli-Inter, partita la vendita per il settore ospiti: niente residenti in Lombardia

E' partita la vendita dei biglietti del Settore Ospiti per Napoli-Inter, 18esima giornata di Serie A in programma lunedì 6 gennaio al San Paolo (ore 20.45).

Prezzo Tagliando € 39,50 + 0,50 diritti di prevendita

Modalità di vendita: Circuito TicketOne

Chiusura Vendite: Domenica 05.01.2020 ore 19.00

Capienza Settore: posti 2.482 denominato “Settore Ospiti Superiore”

Ingresso: Gate 26.

La vendita è vietata ai residenti nella Regione Lombardia, anche se possessori di tessera di fidelizzazione. Per l’acquisto del biglietto e per l’ingresso allo stadio sarà necessario esibire un valido documento di riconoscimento. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.