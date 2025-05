Prima pagina Napoli-Cagliari in settimana, Corriere dello Sport: "Calendario, che caos!"

"Calendario, che caos: scudetto anticipato", scrive il Corriere dello Sport nel suo taglio alto. L'ultima giornata di Serie A mercoledì o giovedì. C'è anche l'ipotesi spareggio: Napoli-Cagliari e Como-Inter si devono giocare in settimana. Domenica tutti alle 20.45.

"Ranieri una furia" scrive il Corriere in apertura quest'oggi. La Roma perde 2-1 in casa dell'Atalanta nello scontro diretto per la Champions League e resta a -1 dalla Juventus e dalla Lazio. Dea aritmeticamente in Champions, giallorossi costretti a inseguire. Proteste però della Roma: nel mirino Sozza e Abisso. "VAR ingiusto: non poteva togliere il rigore a Konè", dice il tecnico romanista Claudio Ranieri dopo la gara.