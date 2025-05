Prima pagina La Juve sfida il Napoli sul mercato, Tuttosport: "A sinistra torna di moda Gutierrez"

"A sinistra torna di moda Gutierrez", scrive in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport.

"A sinistra torna di moda Gutierrez", scrive in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport. La Juve pensa alla prossima stagione, si accendono i riflettori sul mercato. Sarà dunque battaglia con il Napoli, che segue da tempo il mancino del Girona che a gennaio era il favorito a rimpiazzare Cambiaso nello scacchiere bianconero. Trattativa con il Chelsea per rinnovare il prestito di Veiga: si può pagare con...Huijsen che piace ai Blues e per il quale la Juve ha il 10% sulla futura rivendita

Brasile - "Il tecnico più grande per la squadra più grande". Ora è finalmente ufficiale: Carlo Ancelotti è pronto per cominciare una nuova avventura e ha firmato il contratto come nuovo allenatore del Brasile