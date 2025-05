SONDAGGIO - Il Napoli resta ancora favorito per lo scudetto?

Dopo la vittoria dell'Inter a Torino e il pareggio del Napoli con il Genoa, la corsa scudetto entra nella sua fase decisiva. La classifica dice ancora +1 in favore degli azzurri, ma le sensazioni cominciano a cambiare. L'Inter di Inzaghi ha ritrovato compattezza e determinazione anche in campionato, espugnando lo stadio Olimpico di Torino con un secco 0-2 che ha messo in evidenza la ritrovata solidità difensiva e la pericolosità del reparto offensivo.

Dall'altra parte, il Napoli ha sprecato un'occasione d'oro per mantenere ulteriormente il distacco a +3, facendosi fermare in casa da un Genoa coriaceo e organizzato. Ora, con due giornate al termine, gli uomini di Conte sono consapevoli di non poter più commettere passi falsi: Parma e Cagliari saranno gli ultimi due impegni decisivi per capire se il Napoli potrà laurearsi campione d'Italia.

Secondo voi, il Napoli è ancora favorito per il titolo? Vota qui il nostro sondaggio!