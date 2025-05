L'Inter comincia a recuperare pezzi: un big ci sarà con la Lazio, altri tre ci provano

vedi letture

Dopo il successo esterno sul campo del Torino, l’Inter si è portata a una sola lunghezza dal Napoli in classifica, rilanciando le proprie ambizioni. Ora la sfida contro la Lazio diventa cruciale per i nerazzurri, che non possono permettersi rallentamenti nella corsa scudetto. Simone Inzaghi, consapevole delle energie spese nelle ultime settimane, ha concesso due giorni di riposo alla squadra per ricaricare le batterie. La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì pomeriggio.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Marcus Thuram sarà regolarmente in campo contro i biancocelesti, mentre per Lautaro Martinez si dovrebbe optare per la prudenza: possibile esclusione dalla lista dei convocati o, al massimo, panchina. Da monitorare anche le condizioni di Pavard, Frattesi e Mkhitaryan, con lo staff medico che valuterà nei prossimi giorni la loro disponibilità per il big match.