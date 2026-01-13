Ufficiale

Napoli-Parma, arbitra Fabbri con Gariglio al Var: la sestina completa

di Fabio Tarantino

Sarà Michael Fabbri l'arbitro di Napoli-Parma. Ecco la sestina completa:

FABBRI

PERROTTI – MOKHTAR

IV:      AYROLDI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      LA PENNA