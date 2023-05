Napoli-Samp, caos biglietti e rivendite prese d'assalto: l’iniziativa di Pisani a tutela dei tifosi

Dalle ore 15 è possibile acquistare i biglietti per Napoli-Sampdoria, partita in programma domenica alle 18:30 che sarà seguita dalla festa Scudetto.

Dalle ore 15 è possibile acquistare i biglietti per Napoli-Sampdoria, partita in programma domenica alle 18:30 che sarà seguita dalla festa Scudetto. Dopo un minuto erano già oltre centomila le persone nella coda virtuale di Ticketone per acquistare i tagliandi, ma anche le ricevitorie sono state letteralmente prese d’assalto con centinaia di persone n fila per ore per accaparrarsi il biglietti. La situazione è a dir poco caotica e a tal proposito l’avvocato Angelo Pisani ha dichiarato: “Abbiamo organizzato un pool di legali e consulenti informatici per monitorare quanto sta accadendo e studiare come tutelare i diritti dei tifosi trascinati in un sistema infernale e ingiustificabile.

Presenterò anche un esposto a tutte le autorità competenti, compreso il ministro dello sport a tutela dei diritti dei tifosi, per chiedere di indagare e accertare le cause di tali disagi, disordini e pregiudizi per gli aspiranti acquirenti di fatto esposti ad ogni genere di violazione, perché tra l’altro questa situazione continua da inizio campionato con tanti episodi da chiarire”.