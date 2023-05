Caos biglietti Napoli-Samp: coda virtuale bloccata e rivendite prese d'assalto

Dopo un minuto erano già oltre centomila le persone nella coda virtuale di Ticketone per acquistare i biglietti per Napoli-Sampdoria

Dopo un minuto erano già oltre centomila le persone nella coda virtuale di Ticketone per acquistare i biglietti per Napoli-Sampdoria, partita in programma domenica alle 18:30 che sarà seguita dalla festa Scudetto. La situazione è a dir poco caotica. In questo momento sul portale la coda virtuale è bloccata e ci segnalano per la rivendita fisica centinaia di persone in fila anche alle ricevitorie e molte sin dai primi minuti non hanno più accettato prenotazioni.