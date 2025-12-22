Napoli Supercampione, è il 14° trofeo della storia: metà sono arrivati con ADL

Il Napoli trionfa a Riyadh aggiudicandosi la Supercoppa italiana 2025. Si tratta del quattordicesimo trofeo della storia del club, la terza Supercoppa che si aggiunge a sei Coppa Italia, quattro Scudetti e una Coppa UEFA. Da sottolineare come sette di questi successi, quindi ben la metà, sono stati conquistati sotto la gestione di Aurelio De Laurentiis.