Live Napoli-Torino: segui la diretta testuale su TuttoNapoli

vedi letture

11.30 - Ospiti del Napoli due ospiti d'onore: Ruud Krol ed 'El Cholo' Simeone! Assente invece il patron De Laurentiis in vacanza alle Maldive

10.40 - Crescono, ed è una sorpresa, le quotazioni per Alessandro Buongiorno: il centrale dovrebbe almeno essere convocato per la gara!

10.00 - Sarà un Maradona delle grandi occasioni anche stasera: previsto l'ennesimo sold-out della stagione ma soprattutto una coreografia senza precedenti!

09.05 - Buongiorno e buona domenica lettori di TuttoNapoli: oggi si apre la 34esima giornata del campionato di Serie A ed Inter e Napoli sono nuovamente chiamate alla lotta scudetto. Si parte alle ore 15:00 con la sfida tra i nerazzurri e la Roma, mentre il Napoli andrà di scena alle ore 20:45 contro il Torino di Vanoli.

Il Napoli nell'ultimo turno è tornato in testa alla classifica, agganciando l'Inter a quota 71 punti. Ora il destino è di nuovo nelle mani degli uomini di Antonio Conte: vincendo tutte le cinque gare rimanenti, si andrebbe quantomeno allo spareggio con i nerazzurri. Bisogna dunque continuare la striscia di vittorie e alla prossima c'è il Torino di Paolo Vanoli, che arriverà al Maradona per la sfida di domenica ore 20:45. I granata hanno poco da chiedere alla classifica, sono al decimo posto ormai già salvi e senza ambizioni europee. Tuttavia il Toro non ha intenzione di regalare punti a nessuno, non a caso è una delle formazioni più positive del 2025, solo due le sconfitte incassate (entrambe in trasferta).

Statistiche - I precedenti sorridono al Napoli che ha vinto sei delle ultime otto partite contro il Torino. Tuttavia sono proprio le ultime due quelle in cui gli azzurri non hanno trovato i tre punti: il 3-0 in trasferta e l'1-1 al Maradona dello scorso anno. Gli uomini di Conte potrebbero trovare di nuovo tre successi di fila dopo il periodo tra dicembre e gennaio scorso (sette vittorie consecutive in quel caso). I granata di Vanoli hanno perso solo due delle ultime 10 trasferte in Serie A (6 pareggi e 2 vittorie). Scott McTominay con un gol arriverebbe a quota 10 in questo campionato: nessun centrocampista del Napoli ci è mai riuscito alla stagione d'esordio nell'era De Laurentiis. L'ex di turno Eljif Elmas, che ha giocato quattro stagioni e mezzo con la maglia azzurra, ha segnato quattro reti da gennaio ed è il terzo centrocampista con più gol nel periodo in Serie A (dopo McTominay e Reijnders).

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte riflette sul passaggio al 4-4-2 dopo le grosse difficoltà incontrate a Monza. Tra i pali pronto Meret, a guidare la difesa ancora Rrahmani con la sorpresa Olivera centrale e Di Lorenzo e Spinazzola laterali. Nel centrocampo a 4 asimmetrico, Politano largo a destra e McTominay sull'altra corsia; in mezzo Lobotka e Anguissa, favorito su Gilmour. In attacco torna il tandem Lukaku-Raspadori. Tra gli indisponibili, Buongiorno tenta il recupero ma ci si muoverà con cautela.

Le ultime sul Torino

Paolo Vanoli recupera due tasselli importanti, Vlasic e Lazaro, per la sfida del Maradona. Il tecnico granata pensa al 4-3-2-1 con Milinkovic-Savic in porta, in difesa Walukiewicz (in pole su Pedersen) e Biraghi ai lati con al centro la coppia Maripan-Coco. Mediana composta da Ricci, Linetty e Casadei; sulla trequarti Vlasic punta al recupero per un posto accanto a Elmas, che agirà alle spalle di Che Adams. Lazaro dovrebbe andare in panchina, ma se starà al meglio può scalzare Linetty con passaggio al 4-2-3-1.

Diego Armando Maradona (Napoli) domenica 27 aprile ore 20:45

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Spinazzola-Marin 60-40%, Anguissa-Gilmour 60-40%

Diffidati: Olivera

Indisponibili: Contini, Buongiorno, Juan Jesus, David Neres

TORINO (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Ricci, Casadei; Elmas, Vlasic; Adams. Allenatore: Paolo Vanoli

Ballottaggi: Walukiewicz-Pedersen 55-45%, Linetty-Lazaro 55-45% Vlasic-Sanabria 60-40%

Diffidati: Lazaro

Indisponibili: Schuurs, Zapata, Ilkhan, Nije, Salama, Gineitis (squalificato)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net