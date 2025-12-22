Ufficiale Neres si prende il palcoscenico in finale di Supercoppa: è lui l'MVP di Napoli-Bologna

La premessa è doverosa: tutta la squadra, tutti i calciatori scesi in campo hanno disputato una Supercoppa grandiosa, sbagliando praticamente poco o nulla. C'è un giocatore che però più di tutti si è messo in mostra, prendendosi il palcoscenico: dopo il gol al Milan in semifinale, David Neres è stato protagonista assoluto anche in Napoli-Bologna con una doppietta fantastica e tante giocate da fuoriclasse. È proprio il brasiliano ad aggiudicarsi il premio di MVP dalla Lega Serie A.