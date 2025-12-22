"Neres si veste da Maradona": Diario AS incorona la prestazione del brasiliano
"Neres si veste da Maradona", scrive così il quotidiano sportivo spagnolo Diario AS, incoronando la prestazione da sogno di David Neres che ha consegnato il trofeo della Supercoppa italiana 2025 al Napoli. "All’Al-Awwal Park di Riad, l’unica nota esotica da osservare rispetto all’Italia è il brasiliano David Neres. Forse il pubblico di CR7 non immaginava che sarebbe stato lui, ma due partite su due l’attaccante è stato il protagonista", aggiunge AS nel commentare la prova del brasiliano, che oltre alla coppa si è aggiudicato anche il premio di MVP di Napoli-Bologna.
28 dic 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Cremonese
|Napoli
