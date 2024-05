Niente Nazionale per Osimhen: fuori dai convocati per infortunio

Victor Osimhen non prenderà parte ai prossimi impegni della Nigeria validi per le qualificazioni al Mondiale 2026 contro il Sud Africa e la Repubblica del Benin. La Federazione africana ha svelato il motivo del forfait: l’attaccante del Napoli si è infatti infortunato e starà fuori per 4 settimane. L'allenatore della Nigeria, Finidi George, al suo posto ha convocato il terzino sinistro Kenneth Igboke.

Camp update: Africa Player of the Year, Victor Osimhen is injured and out for 4 weeks. Super Eagles’ Coach Finidi George has called up Enugu Rangers’ left back Kenneth Igboke for the WC qualifiers against South Africa and Benin Rep. #soarsupereagles pic.twitter.com/uEGaYBoG1n