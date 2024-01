"No reddito, no party", da Salerno contro lo striscione juventino: "Offese classiste e razziste!"

Arriva la replica dei colleghi di Tuttosalernitana.com al trattamento ricevuto da 700 tifosi granata nel settore ospiti

Arriva la replica dei colleghi di Tuttosalernitana.com al trattamento ricevuto da 700 tifosi granata nel settore ospiti allo Stadium in occasione della gsara di Coppa Italia: "Cosi come in occasione della gara contro la Viola, anche a Torino qualche balordo si è voluto soffermare ancora una volta sulla questione reddito di cittadinanza. Il “simpatico” tifoso bianconero, vicino la vetrata divisoria dei settori, ha pensato di innalzare un cartello con la scritta "No reddito, no party". Un’ offesa che a differenza di altre sa più di classismo e razzismo che di semplici sfottò storici tra tifoserie.

Il coro "serie B, serie B" da parte di chi è abituato a vincere coppe e scudetti è stato piuttosto ridicolo. Almeno in cadetteria la Salernitana è andata per demeriti sportivi dopo aver combattuto sul campo, non per questioni extracalcistiche che avrebbero richiesto spesso provvedimenti ben più severi da parte delle autorità competenti.