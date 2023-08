Novità rifinitura al Maradona: troppo caldo, cambia orario allenamento

Come riportato da Sky Sport, il Napoli si allenerà domani allo stadio Maradona e non al Konami Training Center

Come riportato da Sky Sport, il Napoli si allenerà domani allo stadio Maradona e non al Konami Training Center di Castel Volturno. C'è una novità: l'orario. Si partirà alle ore 19 per il troppo caldo. Dunque alla vigilia della seconda di campionato col Sassuolo in programma domenica la rifinitura avverrà a Fuorigrotta.