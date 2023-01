Occhio alla Roma che è in formissima: nel 2023 è l'unica ad aver fatto meglio del Napoli

Nel 2022 non c'è neanche paragone, ma se si guarda soltanto all'anno nuovo la Roma può davvero far paura al Napoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel 2022 non c'è neanche paragone, ma se si guarda soltanto all'anno nuovo la Roma può davvero far paura al Napoli. Nelle quattro partite disputate in campionato nel 2023, infatti, quella capitolina è l'unica formazione ad aver fatto meglio degli azzurri, ottenendo 10 punti (3 vittorie e un pareggio), contro i 9 dei partenopei (3 vittorie e una sconfitta).