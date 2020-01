Ora gli ottimisti la smetteranno col quarto posto?

E' il momento di mettersi davanti allo specchio, e fare i conti con se stessi. Il Napoli di questa stagione, sembra ormai chiaro, è lontano dalla squadra che ha fatto ben parlare di se negli ultimi anni, soprattutto durante la gestione Sarri. Dopo l'esonero di Ancelotti, la palla è passata in mano a Gattuso che si ritrova una squadra con diverse difficoltà e dal rendimento da zona retrocessione: si, perchè il Napoli visto negli ultimi mesi ha totalizzato soltanto 7 punti nelle ultime nove partite, un amaro bottino che al momento pone il Napoli in una situazione di classifica tremendamente complicata.



EUROPA LEAGUE - Chiaro che, ad ora, guardare alla Champions non sarebbe realistico, vista la distanza dal quarto posto (11 punti), ma è altrettanto chiaro che l'obiettivo del Napoli diventa al momento il confermarsi ancora in Europa, seppur nella seconda competizione continentale. Il sesto posto ma, va detto, anche il settimo qualora la Coppa Italia venisse vinta da una squadra già qualificata. Restano, allora, nella memoria quelle critiche, ingiuste, che hanno travolto il Napoli quando anche il secondo posto sembrava non bastare. Ora addirittura il quarto è diventato un miraggio.