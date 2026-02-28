Osimhen-Juventus, Ziliani: "Impossibile perché ora arrivano sanzioni Uefa per i bianconeri!"

Nelle ultime ore è circolato con insistenza il nome di Victor Osimhen per la Juventus. Ma l'operazione è impossibile. Anzitutto perché Aurelio De Laurentiis ha inserito una clausola anti-Serie A al momento del trasferimento al Galatasaray da 70 milioni (50 il secondo anno), ma anche per un'altra ragione.

A spiegarlo è il giornalista Paolo Ziliani: "Se un club italiano volesse acquistare dal Galatasaray il bomber nigeriano dovrebbe versare, in più, 75 milioni di indennizzo al Napoli. Ma a parte questo stanno per arrivare, come la stessa Juve ha ammesso, le sanzioni Uefa per le irregolarità nel Fair Play Finanziario".