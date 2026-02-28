Rivoluzione calcio, l'IFAB prepara nuove regole: dal VAR sul secondo giallo agli 8 secondi

vedi letture

L'IFAB si riunisce oggi per discutere le nuove regole. Dal VAR sul secondo giallo agli 8 secondi, ecco tutte le novità per cambiare il calcio dal Mondiale 2026.

Nuove regole calcio 2026: l'IFAB si riunisce oggi, tutte le proposte di cambiamento

Il calcio sta per cambiare faccia. L'International Football Association Board, il massimo organo mondiale per la regolamentazione del gioco, si riunisce oggi per discutere una serie di proposte di modifica al regolamento che, se approvate, entreranno in vigore a partire dal Mondiale 2026. Cambiamenti ambiziosi e concreti, pensati per rendere il gioco più fluido, più equo e meno soggetto a perdite di tempo e simulazioni. Una rivoluzione silenziosa ma potenzialmente epocale per milioni di tifosi in tutto il mondo.

Regola degli 8 secondi, VAR sul secondo giallo e calci d'angolo: le novità più attese

Le proposte sul tavolo dell'IFAB sono cinque e tutte di grande impatto. La regola degli 8 secondi, già in vigore per i rilanci del portiere, verrebbe estesa anche alle rimesse laterali e dal fondo: chi supera il tempo limite subirebbe la perdita del possesso o la concessione di un calcio d'angolo. Il VAR farebbe un salto di qualità intervenendo non solo sulle espulsioni dirette, ma anche sul secondo cartellino giallo che determina il rosso, correggendo eventuali errori arbitrali. Altra novità rilevante: il VAR potrebbe essere utilizzato anche per correggere l'assegnazione dei calci d'angolo nei casi di errore chiaro ed evidente.

Stop simulazioni e sostituzioni più rapide: le regole IFAB che cambiano il calcio

Due ulteriori proposte puntano a velocizzare il gioco e ridurre le perdite di tempo. Chi riceve cure mediche per più di 8 secondi dovrà restare fuori dal campo per almeno un minuto, salvo nei casi di falli da cartellino: una misura diretta a scoraggiare le simulazioni di infortuni. Infine, i giocatori sostituiti avranno solo 10 secondi per lasciare il terreno di gioco: chi non rispetterà i tempi costringerà la propria squadra a giocare in inferiorità numerica fino alla successiva interruzione. Regole chiare, misurabili e finalmente in grado di dare risposte concrete a uno dei mali storici del calcio moderno.