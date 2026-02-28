Ultime di formazione Sky: Meret più di Milinkovic, scelto il tridente d'attacco
Voltare pagina dopo la sconfitta con l’Atalanta è l’imperativo in casa Napoli. La trasferta di oggi sul campo dell’Hellas Verona rappresenta un passaggio chiave, anche in ottica classifica: il Napoli guarda con attenzione allo scontro diretto tra Roma e Juventus del giorno successivo, con i giallorossi appaiati alla squadra di Antonio Conte.
Probabile Napoli per Verona
Il tecnico azzurro dovrà fare ancora i conti con l’assenza di Frank Anguissa, che resterà fuori dai convocati. Per il resto, Conte sembra orientato a puntare sulla continuità. Tra i pali è atteso Alex Meret, mentre la difesa a tre dovrebbe essere composta da Sam Beukema, Juan Jesus e Alessandro Buongiorno. In mezzo al campo, senza Anguissa, spazio ancora a Stanislav Lobotka ed Eljif Elmas, con Matteo Politano e Leonardo Spinazzola sugli esterni. In avanti, alle spalle di Rasmus Højlund, agirà ancora la coppia Alisson Santos–Antonio Vergara.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Alisson Santos, Vergara; Højlund. Allenatore: Antonio Conte.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
