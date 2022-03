Osimhen regolarmente in gruppo: il nigeriano si è allenato assieme ai compagni

Spalletti conterà su di lui per la gara di sabato contro l'Udinese. In panchina pronto a subentrare Mertens, out Petagna

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Nessun allarme e nessun problema per Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli, che ieri ha svolto lavoro precauzionale personalizzato in campo, questa mattina si è allenato regolarmente col gruppo e assieme ai compagni. Spalletti conterà su di lui per la gara di sabato contro l'Udinese. In panchina pronto a subentrare Mertens, out Petagna.