Parte oggi "TN in Podcast" - La crescita del Napoli e la corsa Champions: il punto della redazione

Parte oggi "Tutto Napoli in Podcast", altra iniziativa editoriale che va ad arricchire la nostra offerta quotidiana: con questo format audio, con approfondimenti e interviste sui temi d'attualità in casa Napoli, vi terremo compagnia dal lunedì al venerdì. In questo primo appuntamento Antonio Gaito e Arturo Minervini analizzano la crescita delle ultime gare ed il ritorno in piena corsa Champions. Clicca su play per far partire il podcast