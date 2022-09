Perché Kvaratskhelia viene sempre sostituito? Una statistica fa riflettere

Sembra essere una strategia precisa quella di Spalletti: preservarlo. Khvicha Kvaratskhelia non ha mai giocato più di 70' in questa stagione

Sembra essere una strategia precisa quella di Spalletti: preservarlo. Khvicha Kvaratskhelia non ha mai giocato più di 70' in questa stagione. Sempre titolare, tranne col Lecce, per un totale di 358' in campo. Della rosa è il nono più utilizzato. Col Liverpool è uscito addirittura al 12' del secondo tempo. Con la Lazio dopo un'ora. Col Monza dopo 70 minuti: è stata la sua partita più lunga. Una scelta chiara quella del tecnico del Napoli, che di lui dice un gran bene, ma all'inizio sottolineava anche la necessità di essere più rilassato. Qualche vigilia, parole di Spalletti, il talento georgiano l'ha vissuta teso, come avvertisse il peso delle responsabilità. Eppure in campo ha sempre disegnato calcio. I tifosi vorrebbero godere dei suoi numeri fino al novantesimo, per ora non è possibile: Spalletti lo richiama in panchina quasi sempre. Ma gli basta anche un'ora per far innamorare tutti. Già 4 gol e 2 assist. E' il futuro del Napoli.