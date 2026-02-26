Da Verona: “Contestazione anche per la cessione di Giovane! Ecco l'11 anti-Napoli”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuta Eleonora Tacconi, giornalista da Verona: "Il Verona non se la passa bene, 15 punti in classifica, alla ricerca della prima vittoria in questo 2026, con il morale a terra. Non è retrocesso matematicamente, ma tra i tifosi non si respira una bella aria. C'è contestazione contro la società americana, anche per la cessione di Giovane.

Tornano Lovric e Akpa Akpro, bisogna vedere come torna Valentini, si attendono Serdar, Belghali. In difesa contro il Napoli ci saranno Bella-Kotchap, Nelsson e Edmundsson; Bradaric favorito sulla fascia. La coppia d'attacco sarà con Bowie e Sarr, preferito a Mosquera. Il Verona può vivere questa partita con tranquillità, però potremmo aspettarci qualche striscione goliardico per i tifosi azzurri. L'esonero di Zanetti non è stato per demeriti del mister, gli è stata smantellata la squadra. A Verona abbiamo vissuto periodi peggiori.

Ci aspettiamo però dei giocatori che lascino l'anima sul rettangolo di gioco. Questa mancanza di senso di appartenenza tra città, maglia, squadra e tifosi viene recriminata dalla gente di Verona. Il paracadute può aiutare il fondo americano, ma questa società ha messo in crisi l'Hellas. Sammarco post Zanetti? Me l'aspettavo, perché è un uomo conosciuto a Verona e allenava la Primavera. Questo cambio di panchina non ha dato effetti sperati. Io mi aspetto ed è doveroso che ci sia un cambio societario e dirigenziale”.