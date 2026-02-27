Calcio in Tv, sorteggi Champions, Europa League e Conference! Inizia la 27ª di Serie A
Archiviata la tre giorni di coppe europee, oggi ci saranno i sorteggi degli ottavi di Champions League, Europa League e Conference League. Riparte anche la Serie A con il match tra Parma e Cagliari. Oltre al campionato italiano, sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
12.00 Sorteggio ottavi Champions League - SKY SPORT 24,NOW,AMAZON PRIME VIDEO e UEFA.TV
12.00 Genoa-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Sorteggio ottavi Europa League - SKY SPORT 24,NOW e UEFA.TV
14.00 Sorteggio ottavi Conference League SKY SPORT 24,NOW e UEFA.TV
14.00 Napoli-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
16.00 Verona-Parma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
19.00 Monza-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
19.45 Porto-Arouca (Campionato portoghese) - DAZN
20.00 Al Shabba-Al Hilal (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
20.30 Cittadella-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Giana Erminio-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Arzignano-Novara (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Pergolettese-Triestina (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.30 Augsburg-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
20.45 Parma-Cagliari (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Strasburgo-Lens (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA e NOW
20.45 Standard Liegi-La Louviere (Campionato belga) - DAZN
21.00 Sampdoria-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
21.00 Wolverhampton-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Levante-Alaves (Liga) - DAZN
21.45 Sporting-Estoril (Campionato portoghese) - DAZN
