Politano is on fire! L’esterno azzurro è più decisivo di Osimhen: numeri da urlo

L'esterno offensivo del Napoli ha messo a referto due assist e un gol contro l'Hellas Verona, risultando il migliore in campo.

© foto di www.imagephotoagency.it

Non Pioli is on fire, il ritornello dello Scudetto del Milan due stagioni fa. Ma Poli is on fire, perché chi nell'ultimo periodo vive davvero un momento magico è Matteo Politano. L'esterno offensivo del Napoli ha messo a referto due assist e un gol contro l'Hellas Verona, risultando il migliore in campo.

Uno score che migliora ulteriormente i suoi numeri da urlo. In questa stagione, infatti, l'ex Inter è il più decisivo tra gli uomini di Rudi Garcia, anche più di Victor Osimhen. Ora sono 4 le reti e 3 gli assist in questo campionato, nessuno ha preso parte a più gol, visto che il nigeriano è fermo a 6 realizzazioni e basta.