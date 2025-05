Premier, non basta il rientro di Haaland: 0-0 del City. 90' per De Bruyne

vedi letture

Il Manchester City frenato dal Southampton già retrocesso: solo 0-0 per la squadra di Guardiola, che rimane comunque momentaneamente al terzo posto, con i suoi 65 punti, ma a portata-aggancio da parte di Chelsea e Newcastle. Rientro in campo per Erling Haaland che per ovvi motivi non può ancora essere quello devastante visto prima dello stop: pochi palloni toccati dal vichingo norvegese che però festeggia il ritorno da titolare dopo l'assenza dai campi che si protraeva dallo scorso 30 marzo, completando tutti i 90 minuti (più recupero) senza intoppi. Anche Kevin De Bruyne, trequartista accostato al Napoli in questi giorni, ha giocato l'intero match.

Vittoria per 3-1 dell'Everton al Craven Cottage sul Fulham: a segno anche l'ex Udinese Beto. Vincono poi il Brentford di Kayode (1-0 sull'Ipswich Town con l'ex Fiorentina titolare) ed il Brighton (2-0 sul Wolverhampton). Di seguito la classifica di Premier League aggiornata.

1. Liverpool 82 punti - Campione d'Inghilterra

2. Arsenal 67

3. Manchester City 65*

4. Newcastle 63

5. Chelsea 63

6. Nottingham Forest 61

7. Aston Villa 60

8. Brentford 55*

9. Brighton 55*

10. Bournemouth 53

11. Fulham 51*

12. Crystal Palace 46

13. Everton 42*

14. Wolverhampton 41*

15. Manchester United 39

16. Tottenham 38

17. West Ham 37

18. Ipswich 22 (retrocesso)*

19. Leicester 21 (retrocesso)

20. Southampton 12 (retrocesso)*

*una partita giocata in più