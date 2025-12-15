Premier, occasione sprecata per lo United: 4-4 col Bournemouth! Mezz'ora per Mainoo

Il sedicesimo turno di Premier League si è chiuso con il botto, 4-4 nel posticipo fra Manchester United e Bournemouth. Un'altalena di emozioni, i Red Devils hanno chiuso il primo tempo sul 2-1, ad inizio ripresa il Bournemouth ha ribaltato tutto in una manciata di minuti. Al 61' Mainoo, obiettivo di mercato del Napoli, sostituisce l'autore del primo gol dello United Casemiro. In due minuti, dal 77' a 79', nuovo sorpasso del Manchester firmato Bruno Fernandes e Cunha. A pochi minuti dalla fine Kroupi, appena entrato, gela l'Old Trafford per il definitivo 4-4.

Il programma della 16^ giornata in Premier League.

Chelsea - Everton 2-0

Liverpool - Brighton 2-0

Burnley - Fulham 2-3

Arsenal - Wolves 2-1

Crystal Palace - Manchester City 0-2

Nottingham - Tottenham 2-2

Sunderland - Newcastle 1-0

West Ham - Aston Villa 2-3

Brentford - Leeds 1-1

Manchester Utd - Bournemouth 4-4

Classifica

1. Arsenal 36

2. Manchester City 34

3. Aston Villa 33

4. Chelsea 28

5. Crystal Palace 26

6. Liverpool 26

7. Sunderland 26

8. Manchester United 26

9. Everton 24

10. Brighton 23

11. Tottenham 23

12. Newcastle 22

13. Bournemouth 21

14. Brentford 20

15. Fulham 20

16. Nottingham 18

17. Leeds 16

18. West Ham 13

19. Burnley 10

20. Wolverhampton 2