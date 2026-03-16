Ufficiale McTominay e Gilmour in nazionale: la Scozia li convoca per la sosta di marzo

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Il commissario tecnico della Scozia, Steve Clarke, ha diramato l’elenco dei convocati per le amichevoli di preparazione al Mondiale in programma contro Giappone e Costa d’Avorio, inserendo regolarmente nella lista anche Scott McTominay e Billy Gilmour, entrambi protagonisti in nazionale e in azzurro.

Le gare di marzo rientrano nel ciclo di World Cup Warm-Up, test utili per definire la rosa definitiva in vista del torneo estivo. Nella lista figurano anche diversi giocatori di primo piano come Robertson, McGinn, Tierney e Adams. Di seguito l’elenco completo dei convocati della Scozia.

Portieri:

Scott Bain, Angus Gunn, Liam Kelly

Difensori:

Grant Hanley, Jack Hendry, Dom Hyam, Ross McCrorie, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney

Centrocampisti:

Ryan Christie, Lewis Ferguson, Billy Gilmour, Andy Irving, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay, Lennon Miller

Attaccanti:

Ché Adams, Tommy Conway, Findlay Curtis, Lyndon Dykes, George Hirst.