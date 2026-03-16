McTominay e Gilmour in nazionale: la Scozia li convoca per la sosta di marzo
Il commissario tecnico della Scozia, Steve Clarke, ha diramato l’elenco dei convocati per le amichevoli di preparazione al Mondiale in programma contro Giappone e Costa d’Avorio, inserendo regolarmente nella lista anche Scott McTominay e Billy Gilmour, entrambi protagonisti in nazionale e in azzurro.
Le gare di marzo rientrano nel ciclo di World Cup Warm-Up, test utili per definire la rosa definitiva in vista del torneo estivo. Nella lista figurano anche diversi giocatori di primo piano come Robertson, McGinn, Tierney e Adams. Di seguito l’elenco completo dei convocati della Scozia.
Portieri:
Scott Bain, Angus Gunn, Liam Kelly
Difensori:
Grant Hanley, Jack Hendry, Dom Hyam, Ross McCrorie, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney
Centrocampisti:
Ryan Christie, Lewis Ferguson, Billy Gilmour, Andy Irving, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay, Lennon Miller
Attaccanti:
Ché Adams, Tommy Conway, Findlay Curtis, Lyndon Dykes, George Hirst.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Cagliari
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro