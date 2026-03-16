Lavezzi torna in campo in Italia: a giugno giocherà a pochi km da Napoli

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Ezequiel Lavezzi è pronto a rimettere gli scarpini e tornare in campo davanti al pubblico europeo. L’ex attaccante del Napoli sarà tra i protagonisti dell’evento “Live The Dream”, in programma il 4 giugno 2026 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, in una serata che vedrà coinvolti ex calciatori professionisti e tifosi.

Lavezzi torna a giocare in Europa

Per il Pocho si tratta di un ritorno speciale, visto che dopo il ritiro non aveva più giocato in Europa. L’evento permetterà agli appassionati di vivere un’esperienza unica: attraverso le aste online sul sito dedicato sarà possibile conquistare un posto in campo accanto agli ex campioni, mentre chi preferisce assistere dagli spalti potrà acquistare i biglietti su Vivaticket, anche con formule che includono meet & greet e accesso all’area hospitality.

Non solo calcio

La serata non sarà soltanto calcio, ma anche spettacolo e intrattenimento, con la presenza di creator, performer e ospiti speciali. Il ritorno in campo di Lavezzi rappresenta uno dei momenti più attesi dell’evento, soprattutto per i tifosi del Napoli che non hanno mai dimenticato le sue giocate.