Ufficiale Serie B, brilla il talento di Rao al Bari: il 2006 eletto giocatore della settimana

vedi letture

Emanuele Rao sta vivendo un grande momento con la maglia del Bari (in prestito dal Napoli): si aggiudica anche il premio di Player of the week

Emanuele Rao sta vivendo un grande momento con la maglia del Bari e il Napoli osserva con attenzione la crescita del giovane attaccante classe 2006, arrivato in estate dopo l’esperienza alla SPAL. Il cambio in panchina con l’arrivo di Moreno Longo ha dato una svolta alla sua stagione, permettendogli di trovare continuità e spazio.

Se nella prima parte dell’anno Rao aveva faticato, adesso è in un momento di grazia: quattro gol e un assist nelle ultime sei partite, doppietta e passaggio vincente nell'ultima contro la Reggiana che gli è valso il premio di miglior giocatore settimana da parte della Lega.