Lotta-Scudetto, il Napoli può rientrare? Il confronto coi calendari di Inter e Milan

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La giornata di campionato che si concluderà questa sera con la sfida salvezza Cremonese-Fiorentina ha dato indicazioni importanti per quel che riguarda le posizioni di vetta. L'Inter col pareggio dell'Atalanta e la contemporanea sconfitta del Milan con la Lazio ha allungato ulteriormente sui rossoneri, portandosi a +8. Intanto avanza il Napoli che sfrutta il successo sul Lecce per portarsi a -1 dal Milan e -9 dall'Inter.

Le ultime 9 giornate sembrano, sulla carta, andare a favore dei nerazzurri anche alla luce del vantaggio accumulato (con in mezzo però la semifinale di Coppa Italia col Como), con Napoli e Milan che dovranno anche giocarsi lo scontro diretto fra due giornate (con l'Inter che affronterà la Roma). Ma come abbiamo visto in questi mesi, non sono da escludere possibili colpi di scena. I calendari a confronto di Inter, Milan e Napoli per le ultime giornate:

1. INTER 68

30ª giornata, Fiorentina - Inter

31ª giornata, Inter - Roma

32ª giornata, Como - Inter

33ª giornata, Inter - Cagliari

34ª giornata, Torino - Inter

35ª giornata, Inter - Parma

36ª giornata, Lazio - Inter

37ª giornata, Inter - Hellas Verona

38ª giornata, Bologna - Inter

2. MILAN 60

30ª giornata, Milan - Torino

31ª giornata, Napoli - Milan

32ª giornata, Milan - Udinese

33ª giornata, Hellas Verona - Milan

34ª giornata, Milan - Juventus

35ª giornata, Sassuolo - Milan

36ª giornata, Milan - Atalanta

37ª giornata, Genoa - Milan

38ª giornata, Milan - Cagliari

3. NAPOLI 59

30ª giornata, Cagliari-Napoli

31ª giornata, Napoli - Milan

32ª giornata, Parma-Napoli

33ª giornata, Napoli-Lazio

34ª giornata, Napoli-Cremonese

35ª giornata, Como-Napoli

36ª giornata, Napoli-Bologna

37ª giornata, Pisa-Napoli

38ª giornata, Napoli-Udinese