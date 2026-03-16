Ufficiale Castel Volturno, il report del club: lavoro metabolico per la squadra

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In vista di Cagliari-Napoli, partita della trentesima giornata di campionato, in programma venerdì alle 18:30 all'Unipol Domus, a squadra di Antonio Conte si è allenata. Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo:

"SSC Napoli Training Center- Dopo la vittoria contro il Lecce, gli azzurri riprendono gli allenamenti in vista della prossima gara contro il Cagliari, venerdì alle 18:30 all'Unipol Domus. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina e ha svolto un lavoro metabolico".