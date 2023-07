Preoccupazione per Wanda Nara: l'ex di Maxi Lopez torna in Argentina

L'Argentina e non solo è in ansia per le condizioni di Wanda Nara.

La showgirl, agente del marito Mauro Icardi, sarebbe affetta da leucemia, ma la verità sulle suo stato di salute arriverà nei prossimi giorni. Wanda Nara ha silenziato i social e si è ritirata con figli, marito e la mamma nella loro casa di Buenos Aires. La notizia della presunta leucemia ha fatto il giro del mondo ed ha spinto l'ex marito Maxi Lopez a tornare in Argentina per accertarsi delle condizioni di Wanda Nara. Lo riporta Il Corriere della Sera.