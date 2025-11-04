Primo cambio per il Napoli: entra Neres

vedi letture

Al 65' primo cambio per il Napoli: esce Matteo Politano, entra David Neres. Il brasiliano va a prendere la posizione di ala destra nel tridente offensivo.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.