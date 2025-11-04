Primo cambio per il Napoli: entra Neres
Al 65' primo cambio per il Napoli: esce Matteo Politano, entra David Neres. Il brasiliano va a prendere la posizione di ala destra nel tridente offensivo.
